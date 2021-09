Prinsjesdag 2021: dit betekenen de plannen van het Rijk voor de provincie

Het Rijk heeft vandaag de Miljoenennota gepresenteerd. Het komende jaar worden er enkele forse investeringen gedaan, ook al heeft een demissionair kabinet normaal gesproken minder ruimte om nieuwe plannen te maken. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor veiligheid, voor het klimaat en om de problemen op de woningmarkt op te lossen.

Dat de overheid extra investeert in veiligheid, is een vervulling van de wens van negen Noord-Hollandse burgemeesters. Samen met andere burgemeesters in Nederland hebben ze in een manifest om extra geld gevraagd om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld drugshandel. Of denk aan bedrijven die worden verleid om tegen hoge vergoedingen met criminelen in zee te gaan. De burgemeester van Castricum vreest dat bijvoorbeeld de horeca daar gevoelig voor kan zijn, nu de coronasteunmaatregelen worden stopgezet.

Hoewel de burgemeesters op meer hadden gehoopt, is de investering een stap in de goede richting. De regering geeft komend jaar 524 miljoen euro extra uit om die ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Zo komen er extra drugscontroles op bijvoorbeeld Schiphol. Ook wil de overheid met het geld criminelen beter kunnen opsporen en vervolgen, meer boa's inzetten in kwetsbare buurten en voorkomen dat jongeren met criminaliteit te maken krijgen en meer inzetten op de handhaving op verboden drugs. Klimaat In de Miljoennenota is ook extra geld gereserveerd om de klimaatdoelen te kunnen halen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het demissionaire kabinet wil grote bedrijven, denk aan Tata Steel bij IJmuiden, meer gaan verplichten om maatregelen te nemen om energie te besparen. Ook willen ze gemeenten en omgevingsdiensten meer helpen bij controles of deze bedrijven zich ook echt aan deze besparingsplichten houden.

Ook gaat er meer geld naar duurzame energie. Met 1,3 miljard euro wil het demissionaire kabinet ervoor zorgen dat we thuis overstappen op schonere vormen van energie, bijvoorbeeld elektriciteit in plaats van gas. Elektriciteitsnet Er wordt daarbij ook verder gekeken dan alleen elektriciteit. In de plannen staat ook een investering van 750 miljoen gepland, die is bedoeld om bestaande gasleidingen om te bouwen zodat er waterstof in getransporteerd kan worden. Daarvoor moet uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk voor komen, zodat de industrie makkelijker over kan op waterstof. Ook Tata Steel maakte vorige week bekend dat het bedrijf zich wil richten op de productie van staal met behulp van waterstof. De maatregel moet bovendien de druk op het elektriciteitsnet verlichten. Vorige week nog meldde netbeheerder Liander dat op een groot aantal plekken in Noord-Holland het elektriciteitsnet op slot gaat, omdat het de toenemende vraag aan stroom niet meer aan kan. De komende tijd kunnen daardoor geen grotere bedrijven meer aangesloten worden op het stroomnet. De provincie riep daarom het Rijk op om ook in andere energievormen te investeren, waaronder dus waterstof.

Wonen Verder wil het demissionaire kabinet ook de problemen op de woningmarkt aanpakken. In Amsterdam wordt op veel plekken al 10.000 euro per vierkante meter betaald en onlangs bleek dat de woningprijzen de afgelopen jaren nergens zo hard stegen als in Zaanstad. En dus gaat er de komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen besteed worden aan de bouw van extra woningen. Ook een subsidieregeling om de bouw van woningen voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, statushouders en studenten, te stimuleren, wordt verlengd tot 2025. Bekijk hier het gesprek tussen Aart van Eldik en politiek verslaggever Maarten Edelenbosch over Prinsjesdag:

Aart van Eldik en Maarten Edelenbosch in gesprek over Prinsjesdag