Marathon van Amsterdam gaat door zonder coronatoegangsbewijs

Zo wordt het start- en finishgebied georganiseerd als een doorloopactiviteit. Hierdoor is een coronatoegangsbewijs niet nodig om deel te nemen aan de marathon. Wel is een toegangsbewijs nodig voor de tribunes van het Olympisch Stadion wanneer je als toeschouwer aanwezig wil zijn.

Vanaf 25 september wordt de 1,5 meter maatregel losgelaten in Nederland waardoor de wedstrijd door kan gaan. Race director René Wit: "Na de afgelaste editie van vorig jaar en de onzekerheid van de afgelopen maanden zijn wij dolgelukkig dat we naar verwachting weer met vele hardlopers samen kunnen komen in onze prachtige hoofdstad."