Donkere dagen in aantocht, de stad wordt weer gezellig

Deze week verschijnen ze weer in de Alkmaarse binnenstad: de inmiddels zo bekende feest-, najaars- of kerstbollen. Bijna het hele jaar liggen de 650 bollen opgeslagen bij de firma Avontuur in Wijdenes, maar in september worden ze getest en naar Alkmaar gebracht om opgehangen te worden.

Het gezellig maken van de stad is bij vlagen nog een heel avontuur. Mediapartner Alkmaar Centraal was erbij om het proces op video vast te leggen en zag hoe lastig het ophangen is tussen al het verkeer door. Meewerkend voorman Dennis Groot heeft er zijn handen vol aan: "Het is af en toe wel een uitdaging om het veilig te doen met de vrachtwagens, auto's en fietsers die allemaal om ons heen willen."



Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat de klus op tijd geklaard wordt. "Misschien hebben we een dagje uitloop nodig, maar met dit mooie weer denk ik dat donderdag zeker haalbaar is", laat de goedlachse Dennis weten. De bedoeling is altijd dat de bollen vóór 8 oktober aan kunnen. En dat lijkt ook dit jaar weer te lukken.