Sportkantines open voor afhalen zonder toegangsbewijs

Vanaf aanstaande zaterdag gelden er nieuwe coronaregels in Nederland. Veel vragen waren er over hoe de sportkantines te werk moeten gaan. Mocht je geen coronatoegangsbewijs hebben dan kan je alleen de kantine in om eten of drinken af te halen.

Wanneer je dan in de kantine je bestelde eten of drinken wil nuttigen dan moet je wel je CoronaCheck-app laten zien. Ook wanneer de sport in de horeca plaatsvindt is een toegangsbewijs nodig. Denk hierbij aan biljart of darts. Dat staat in het nieuwe Protocol Verantwoord Sporten wat NOC-NSF zojuist heeft gepubliceerd.

Sportclubs zullen dus een deel van hun kantine moeten afbakenen voor mensen die binnen willen zitten.