Handhavers gaan Gooise horeca 'steekproefsgewijs' controleren op coronachecks

Als je naar een café of restaurant gaat of naar het theater of een bioscoop heb je vanaf komende zaterdag een geldig coronabewijs nodig. Je moet kunnen aantonen dat je volledig gevaccineerd bent, het coronavirus hebt gehad of negatief getest bent op het virus, anders mag je niet naar binnen.

Horecaondernemers moeten aan de deur controleren of hun gasten wel een geldig coronabewijs hebben. Als er toch gasten binnengelaten worden die geen geldig coronabewijs kunnen laten zien, kan dat de horecaondernemer op een flinke boete komen te staan.

Steekproefsgewijs

Gooise horecaondernemers hoeven geen keiharde boetejacht te verwachten van de gemeentelijke handhavers. Gehandhaafd wordt er wel degelijk, want dat wordt nu eenmaal van hoger hand opgedragen, zo laten de gemeenten weten. Maar het gebeurt dus steekproefsgewijs en lijkt door alle Gooise gemeenten ongeveer hetzelfde te worden gedaan.