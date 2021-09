Gooi NL V Sportjournalist Ruud ter Weijden: "Ik was een manus van alles"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat sportjournalist Ruud ter Weijden.

Ruud ter Weijden - Robert Jan de Boer

biografie naam: Ruud ter Weijden geboren: 9 januari 1940 beroep: presentator, sportjournalist erelijst: hoofdprijs internationale sportfilm (1973), Gouden Ring Eurovisie Lausanne (1988), Beste journalistieke prestatie, Turijn (1988)

We treffen sportjournalist Ruud ter Weijden bij de galerie van bevriend fotograaf Pim Westerweel in Naarden. De plek hangt tot de nok toe vol met foto's. Een mooie plek om herinneringen op te halen. Ter Weijden wist helemaal niets van televisie toen hij in een ver verleden een screentest deed voor AVRO's Sportpanorama. En hij moest ook nog eens alles kunnen. Ter Weijden herinnert zich de eisen die werden gesteld nog goed: "Gezocht: een presentator, redacteur, producer, verslaggever. Ze dachten: we dekken het allemaal maar meteen af, dan zijn we daarmee klaar."

Screentest Maar er was meer, veel meer, want de nieuwe presentator moest ook nog eens alles over sport weten en interviews kunnen doen in het Frans, in het Duits en in het Engels. Dat ging hem allemaal goed af. Er was alleen een klein probleempje: waar laat ik mijn handen tijdens het presenteren. "Ik hoorde opeens uit de hemel een stem: vraag eens of hij zijn handen iets naar achteren kan doen! Ik dacht: waar komt dat vandaan. Ik was nog nooit in een televisiestudio geweest. Maar goed, zo is het begonnen."

Ruud ter Weijden tijdens een interview met Johan Cruijff - Ruud ter Weijden

Quote "We zonden op zaterdagavond uit. Maar het was heel normaal dat ik op zaterdagavond nog even de totale eindmontage in Bussum in elkaar moest steken" ruud ter weijden, sportjournalist

Eindmontage Het was leuk om voor televisie te werken, maar niet altijd eenvoudig. Ter Weijden: "Ik was niet alleen presentator en verslaggever, ik maakte ook dingen. Maar we zonden op zaterdagavond uit. Het was heel normaal dat ik op zaterdagavond nog even de totale eindmontage in Bussum in elkaar stak, met de eindmontage naar Hilversum kachelde, een half uur voor uitzending aan kwam, me omkleedde, voordien nog ruzie had met de eindredacteur, en dan pas vlak voor de uitzending klaar zat. Dat was heel normaal. Er was geen producer die zei: o, dat ga ik wel doen. Die waren er niet. Ik was een manus van alles."

Verkeerde etappeplaats Ter Weijden kijkt met plezier terug op alles wat hij gedaan heeft: interviews met grootheden als Johan Cruijff en Mohammed Ali, zijn vele buitenlandse reizen. "Maar ook op de dingen die niet zo goed gingen", zegt Ter Weijden. "Dat je denkt: ik rijd even naar de etappeplaats van de Giro om met de toenmalige ploegleider Kees Pellenaars af te spreken. Klein foutje: we waren niet in de etappeplaats van die dag, maar in de etappeplaats waar ze pas een dag later zouden aankomen. En we waren al in het hotel ingecheckt en hadden al een bad genomen." Het was dus zeker niet altijd een geoliede machine.