Nieuwe voetballers gezocht voor G-team van Zwaluwen'30

Het G-team van de Hoornse voetbalvereniging kampt sinds vorig jaar met een tekort aan leden. Ze zoeken voornamelijk een reservedoelman en veldspelers voor het team voor sporters met een lichamelijke of geestelijke beperking.

"Dus vind je het leuk, dan zouden wij het ook hartstikke leuk vinden als je ons team komt versterken", zegt doelman Tristan Lof. "Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent."

Als belangrijkste punt om aan te haken noemt de doelman de sfeer en de gezelligheid in de groep, maar ook het samenzijn. "Want samen is niet alleen", zegt hij. "We hadden eerder een lid die het erg gezellig vond bij ons, maar voetbal bleek niet zijn ding. Dan kunnen we hem ook niet dwingen om bij ons te blijven spelen."

Teamgenoten missen

Het G-team van Zwaluwen'30 kon door de coronacrisis meer dan een jaar niet trainen. Ook wedstrijden spelen was niet mogelijk voor de voetballers. "Dat was moeilijk voor ons", geeft doelman Tristan Lof aan. "Sinds een paar weken kunnen we trainen, maar je merkt dat je er weer in moet komen en dat je conditie flink achteruit is gegaan als je het lange tijd niet gedaan hebt."

Niet alleen misten de voetballers het veld, ook hebben zij elkaar niet vaak kunnen zien of spreken. "De meesten spreek je nog wel buiten het veld om, maar sommigen ook niet", aldus Tristan. "Op het moment dat het weer mocht probeer je elkaar weer op te zoeken. Na een aantal trainingen spelen we zaterdag onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen het team van voetbalvereniging KGB uit Bovenkarspel. We hebben er weer zin in!"

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via een aanmeldformulier op de website van de club. Het G-team, dat onder leiding staat van trainer Marcel Mos, traint iedere dinsdag van 18.45 uur tot 20.00 uur en speelt op zaterdag haar wedstrijden.

Iedereen vanaf 16 jaar of ouder met een verstandelijke of geestelijke beperking kan zich aanmelden en de eerste drie maanden gratis meedoen. Ervaring is geen vereiste, zeggen de doelman en de verdediger van het G-team. "Je hoeft bij wijze van spreken geen Ronaldinho te zijn", vertelt verdediger Ruben Vink. "Het maakt op zich niet uit hoe goed je kunt voetballen."