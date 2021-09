Horizon College wint als eerste Nederlandse mbo-school Europese prijs

Het Horizon College heeft een Europese prijs gewonnen voor een internationaal project. Voor het drie jaar durende project ontwikkelden docenten lessen waarin hun eigen leerlingen de samenwerking moesten opzoeken met studenten uit het buitenland. Het Horizon College is de eerste mbo-school in Nederland die deze prijs in ontvangt.

Een van de EMU4All bijeenkomsten. Deze foto is voor de coronacrisis genomen. - Horizon College

Al voor de coronapandemie ontwikkelde de school online programma's. Docenten maakten fysieke en online opdrachten voor studenten in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Binnen dit Europese project EMEU4All, waarin het Horizon College projectleider is, werken zij samen met studenten uit verschillende landen. Door corona raakte deze ontwikkeling in een stroomversnelling. "We merken ook dat steeds meer scholen in binnen- en buitenland interesse hebben voor onze programma's", vertelt Frans van Schaik, coӧrdinator Internationalisering van het Horizon College. Volgens de coördinator deden zowel de studenten als docenten ervaringen op in het buitenland. Studenten in de richting Detailhandel werkten bijvoorbeeld samen met leerlingen uit Spanje en Engeland. Ze gaven elkaar opdrachten om de productieketen van een product in kaart te brengen en er een video van te maken. Studenten van de opleiding Sport & Bewegen werkten ook samen met leerlingen uit deze landen. Zij onderzochten meerdere fitnessapps en ontwikkelden sportoefeningen voor mensen van verschillende leeftijden. Europese Commissie Deze Innovative Teaching Award is in het leven geroepen door de Europese Commissie om de prestaties van scholen te belonen en internationale onderwijs- en leerpraktijken te bevorderen. Leraren worden aangemoedigd om nieuwe lesmethoden te hanteren. Volgens de Europese Commissie is de prijs een erkenning voor het internationale lesgeven. In 2016 en 2018 mocht het Horizon College ook prijzen in ontvangst nemen voor internationale activiteiten.