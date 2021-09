NH Airtime: De logische lettercodes van de luchtvaart

Net als auto's hebben vliegtuigen unieke kentekens, die in de luchtvaart bekendstaan als registraties. In Nederland beginnen die registraties met PH, maar wat achter het streepje komt te staan, is - zolang het niet schunnig wordt - helemaal aan de eigenaar zelf. Met Klaas-Jan van Woerkom van Luchtvaartnieuws.nl duiken in we in de logica van de lettercodes in de luchtvaart.