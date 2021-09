36-jarige man aangehouden na nachtelijke achtervolging

De politie zag de man even na middernacht in zijn auto op de Burgwal staan en ontdekte dat de registratie van de auto niet in orde was. Toen de politie een teken gaf om te stoppen, reed de man snel weg waarna de achtervolging werd ingezet.

Op de Zomerkade parkeerde de Haarlemmer zijn auto en ging hij te voet verder. Uiteindelijk kon de politie hem aanhouden op de Hasebroekstraat. Hij bleek onder invloed te zijn van drank en drugs.