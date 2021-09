Verkeersongevallen zorgen voor ravage op A7 en N307, auto belandt op de kop

In een korte tijd ontstonden vanmorgen drie verkeersongevallen. Meerdere voertuigen botsten op elkaar bij de afrit Hoorn op de A7. In de file die door het ongeluk ontstond botsten twee auto's op elkaar, waarbij er een over de kop sloeg en met het dak op de weg belandde. Een derde ongeval bij Zwaag zorgde voor een grote ravage op de N307.

Inter Visual Studio / Hans Vrenegoor

Bij het eerste ongeluk dat vanmorgen rond 9.00 uur plaatsvond op de A7, vlakbij de afslag richting Hoorn, zijn meerdere auto's betrokken. Een persoon raakte gewond en werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Het aanrijdende verkeer stond door het ongeval in de file. Tijdens deze file ontstond een tweede ongeluk. Een zwarte auto kon niet op tijd remmen en moest uitwijken. Een daarachter rijdend wit voertuig was te laat en botste achter op de zwarte auto. Hierdoor sloeg de witte auto over de kop en belandde op het dak tegen de vangrail. De bestuurders van beide voertuigen moesten voor controle mee naar het ziekenhuis. Zwaag Een derde ongeluk bij Zwaag zorgde voor een grote ravage op de N307. Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing, vlakbij bedrijventerrein Zevenhuis. De weg richting de A7 is voor enige tijd afgesloten. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een van de passagiers werd in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft beide voertuigen meegenomen. Wanneer de weg heropend wordt is niet bekend.