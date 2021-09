Kanovereniging de Waterwolf wint overtuigend NK-kanopolo in Den Haag

Na anderhalf jaar getraind te hebben in een slootje, net buiten recreatiepark De Groene Weelde in Cruquius, was Den Haag dit weekend het speelveld voor De Waterwolf. "Alle spelers, vorig jaar nog uitkomend in de jeugdklasse, waren erg gespannen voor dit weekend", vertelt voorzitter van de vereniging Els Blom.

"De eerste overwinningen werden eenvoudig gehaald", vervolgt ze. "Het voelde daarna wel iets té makkelijk waardoor het team soms wat verslapte." Het team komt volgend jaar uit in de tweede klasse en zal dan weer strijden om het Nederlands Kampioenschap.

Nieuwe locatie

Ondanks de winst van het Nederlands Kampioenschap is kanovereniging de Waterwolf al langer dan een jaar op zoek naar een nieuwe locatie om te trainen. Vanwege een uitbreiding van het naastgelegen Pannenkoeken Paviljoen en een herindeling van het omliggende gebied moet de vereniging noodgewonden verhuizen. Voorzitter Els luidde eerder al de noodklok, want zonder nieuwe locatie is de toekomst van de vereniging vrij onzeker.