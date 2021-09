Slachtoffer grootschalige grondfraudezaak: "Vrienden weten niet dat ik ben opgelicht"

De 77-jarige Aad* werd bijna vijf jaar geleden voor ruim 11.000 euro opgelicht door Franciscus S. uit Alkmaar. Hij dacht een stuk grond te kopen aan de A2, ter hoogte van Breukelen, maar kreeg dit nooit opgeleverd. Toen de politie contact met hem opnam om te vragen of hij zaken deed met S., spraken ze af hem bij Aad thuis op heterdaad te betrappen. Gisteren was hij als enige slachtoffer bij het proces tegen S. aanwezig en sprak met NH Nieuws: "Mijn zelfrespect heeft eronder geleden."

Wat heeft het met u gedaan dat u bent opgelicht?

"Het heeft mij behoorlijk van mijn stuk gebracht. Als ik aan de immateriële schade denk… het heeft mijn zelfvertrouwen een schok gegeven, mijn zelfrespect heeft eronder geleden, ik schaam me voor mijzelf tegenover andere mensen. Dat mij dit overkomen is. Dat ik zo stom geweest ben om daar in te trappen."

Quote "Vrienden en kennissen weten helemaal niet dat ik ben opgelicht, dat is best pijnlijk" Aad*

"Ik vind het best schokkend dat ik dat op mijn leeftijd meemaak. Ik durf er ook niet goed over te praten, behalve met mijn partner. Vrienden en kennissen weten hier allemaal niets van, dat ik opgelicht ben en wat dit voor mij betekend heeft. Dat is best pijnlijk allemaal." Is dat niet zwaar om alleen te verwerken?

"Ja, ik vind het best belastend. Het drukt op je, het beïnvloedt je stemming. Ik ben niet zo openhartig meer, niet zo onbevangen, dus het heeft gevolgen voor hoe ik in het leven sta." U had contact met de Alkmaarse verdachte hoe ging dat?

"Het contact verliep telefonisch en per mail. Ik heb de hoofdverdachte een paar keer persoonlijk thuis ontmoet en dat leek allemaal heel betrouwbaar. Ik had net een kleinkind gekregen dat jaar en hij vertelde dat hij ook net een baby had gekregen. Emotioneel probeert zo iemand dan dichtbij te komen en dat is in mijn geval gelukt, waardoor je vertrouwen in iemand krijgt. Ik weet achteraf niet of het allemaal verzonnen is geweest, dat zou best kunnen. Maar zo deed hij het."



Waardoor kwam u erachter dat het om oplichting ging?

"Op een gegeven moment werd ik gebeld door de politie, of ik contact had met ene meneer S. Toen zei ik: ja, en ik heb binnenkort een afspraak met hem. Toen heb ik met de politie afgesproken dat zij bij mij in huis zouden zijn op het tijdstip van de afspraak en dat ze hem op heterdaad zouden arresteren. Zo is hij toen betrapt." Hoe was zoiets om mee te maken?

"Dat vond ik heel eng. Dat dat bij mij in huis zou gebeuren. Ik was bang dat er geweld zou worden gepleegd, dat hij in paniek allerlei rare dingen zou gaan doen. Dat vond ik best wel angstig."

Quote "Ik heb best wel met de verdachten te doen. Ze hadden een slechte jeugd en zaten financieel in de penarie." Aad*

De Alkmaarse verdachte maakt een kalme indruk en geeft vrijwel alles waar hij van wordt verdacht toe. Hoe is het voor u om hem hier zo te zien zitten?

"Eigenlijk heb ik best wel te doen met de verdachten. Allebei [S. Uit Alkmaar en Glenn van der H. uit Amstelveen, red.] hebben ze ofwel een slechte jeugd gehad, of ze zaten financieel hartstikke in de penarie en zagen van daaruit geen andere weg dan als een kat in nood die rare sprongen maakt proberen aan geld te komen." "Naar mijn idee is vooral S. daar heel gewetenloos in geweest. Kennelijk vroeg hij zich niet af wat dat betekende voor de mensen die hij oplichtte, waar ik ook bij hoor. Dat raakte mij."

Het slachtoffer wil graag anoniem blijven. 'Aad' is een gefingeerde naam, de echte naam van de 77-jarige man is bekend bij de redactie.