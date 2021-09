Verdachten op de vlucht na ramkraak op herenboetiek in West

De pui van een winkel aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West is vanochtend rond 4.30 uur met een bus geramd. Na de ramkraak hebben de verdachten het busje in de winkel laten staan.

In de winkel wordt luxe herenkleding verkocht. De daders hebben geprobeerd een deel van de collectie mee te nemen, maar het is nog niet duidelijk of dat gelukt is. Wel staat vast dat er meerdere mensen betrokken zijn geweest bij de ramkraak.

Er wordt nog gezocht naar een of meerdere verdachten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De politie is voor sporenonderzoek bij de winkel. De brandweer onderzoekt de stabiliteit van het gebouw.