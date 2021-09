Dure kleding buitgemaakt bij ramkraak op herenboetiek in West

De pui van een winkel aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West is vanochtend rond 4.30 uur met een bus geramd. Na de ramkraak hebben de verdachten het busje in de winkel laten staan.

In de winkel wordt luxe herenkleding verkocht. De daders zijn er vandoor gegaan met dure kleding uit de winkel, meldt de politie. Ze zijn gevlucht in de richting van het Mercaorplein op verschillende scooters, waarvan in ieder geval een driewielige motorscooter.

Ondanks een zoektocht zijn er zover bekend geen aanhoudingen verricht. De witte bestelbus waarmee de pui van de winkel werd geramd, werd in de nacht van 16 op 17 september gestolen op de Staalmeesterslaan in West ter hoogte van de flat met huisnummers vanaf 300.

Verslaggever Sjoerd Hilarius laat op NH Radio weten dat het een ravage is. Hij vindt het een raar beeld, een busje dat achterstevoren naar binnen is gereden. "Er ligt echt overal glas." Hij denkt dat de ramkrakers hebben geprobeerd het busje te vullen, omdat de achterdeuren open staan. "Het is puur speculeren wat ik nu doen, maar zoals ik het nu zie, is dat het meest logisch."

De politie heeft bij de winkel sporenonderzoek verricht. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden.