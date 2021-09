Gemeente Amsterdam wil eigen biomassacentrale niet zelf sluiten

In de zogenoemde Bio-Energiecentrale wordt energie opgewekt door het verbranden van hout. De Amsterdamse Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren vroeg of de wethouders het "moreel verantwoordelijk" vinden om de centrale te verkopen. Volgens hem zal een nieuwe eigenaar deze biomassacentrale namelijk zo lang mogelijk open willen houden.

"Het klopt dat het aan de toekomstige eigenaar is om te bepalen wat de toekomst gaat zijn van de Bio-Energiecentrale Amsterdam", laten Everhardt en Van Doorninck vandaag weten. Ze wijzen er op dat het een gevolg is van de keuze van het stadsbestuur om het hele Afval Energie Bedrijf (AEB) te verkopen en dat de meerderheid van de gemeenteraad achter die keuze stond.

Geaccepteerd

"Daarmee hebben college en raad geaccepteerd dat de gemeente niet langer via AEB grip zal hebben op de toekomst van de Bio-Energiecentrale Amsterdam", schrijven de twee wethouders. Toch benadrukken ze dat de nieuwe eigenaar ook gebonden is aan wet- en regelgeving. Bovendien zouden subsidies en heffingen in deze branche "zeer relevant" zijn. Een belangrijke subsidie zou over twaalf jaar aflopen.

Van Lammeren vroeg of de gemeente de centrale zelf kon houden, zodat de centrale "zo snel mogelijk gesloten kan worden". Dat zien de wethouders dus niet zitten. "Het college ziet geen aanleiding om het verkoopproces dat momenteel loopt voor AEB, waarvan de Bio-Energiecentrale Amsterdamonderdeel is, af te breken of tussentijds aan te passen."