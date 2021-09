Piet Keur in Bakkie Pleur: "Je mag niet meer uit de band springen'

Lachen. Dat is belangrijk voor Piet Keur. Tussen 2011 en 2014 maakte de Zandvoorter deel uit van de technische staf van AZ. Hij werkte met Gertjan Verbeek, Dick Advocaat en Marco van Basten. In Bakkie Pleur kijkt hij er met gemengde gevoelens op terug.

"In de staf en met die jongens vond ik het leuk, maar alles was geprogrammeerd",vertelt Keur over zijn tijd als spitsentrainer in Alkmaar. Je mag niet uit de band springen. Nou, dat soort types zijn wij niet."

