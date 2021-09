'Miep miep' Daryl van Mieghem terug naar z'n roots

Met een rode kaart en vijf doelpunten is Daryl van Mieghem de meest opvallende speler van FC Volendam. We gaan met de aanvaller uit Amstelveen terug naar z'n oude amateurclub AFC Amsterdam. "Heb nooit voor een andere amateurclub gespeeld."

"Ik werd 'Miep miep' genoemd", vertelt Daryl van Mieghem op sportpark Goed Genoeg aan de Boelelaan. "Mijn actie was toen en nog steeds bal er langs en rennen".

Jan Smit

Na het kampioenschap in de Hoofdklasse in 2010 en een jaar Topklasse maakte de Amstelvener pas op z'n 21e de stap naar het betaald voetbal. Nu ruim tien jaar later en vele clubs verder komt Van Mieghem uit voor FC Volendam. "Jan Smit heeft me gestalkt om naar Volendam te komen."

Bekijk de video voor het hele verhaal van Van Mieghem bij AFC.