Arrestaties voor illegaal meganetwerk Latijns-Amerikaanse (transgender) prostituees

Een Amsterdamse vrouw (62) en een man (69) uit Weert zijn gearresteerd voor het runnen van een illegaal netwerk met sekswerkers uit Latijns-Amerika. De twee worden verdacht van mensensmokkel: volgens het openbaar ministerie verdienden zij geld door kwetsbare (transgender) sekswerkers van werk, onderdak en vervoer te voorzien. Er wordt gesproken over 'een Europees carrousel van Latijns-Amerikaanse transgender-prostituees'.

De 1600 contacten uit de telefoon van de vrouw hebben een WhatsApp-bericht gekregen van de politie. De prostituees zijn gewezen op de mogelijkheid hulp te vragen of aangifte te doen. Degenen die hen voorzien van onderdak en werkplekken zijn gewaarschuwd dat zij zich mogelijk schuldig maken aan mensensmokkel.

De vrouw regelde vermoedelijk tegen betaling woon- en werkplekken voor de prostituees en zit nog zeker twee weken vast. De man uit Weert wordt ervan verdacht dat hij de prostituees vervoerde naar deze adressen. Hij mag het rechercheonderzoek in vrijheid afwachten.

Voor de sekswerkers werden volgens het OM ook tegen betaling advertenties op internet geplaatst, telefonische afspraken met klanten gemaakt en taxichauffeurs aangeboden. Zij zouden daarvoor - in verhouding tot wat ze verdienen met seks - buitenproportioneel veel geld moeten neerleggen.

Bij de Amsterdamse vrouw is een telefoon in beslag genomen met 1600 contacten van (transgender) prostituees en mensen die zorgden dat zij ergens konden wonen en werken.

'Ze hebben vaak zeven dagen in de week, 24 uur per dag risicovolle seks'

Ook zouden ze vaak zeven dagen in de week 24 uur beschikbaar moeten zijn voor vaak risicovolle (onveilige of gewelddadige) seks. Ze werken niet langer dan een week op dezelfde plaats en verhuizen dan naar een andere plek, aldus justitie. Dit gebeurt om het aanbod in een stad 'vers' te houden, maar voorkomt ook dat de prostituees een sociaal netwerk opbouwen.

Justitie stelt dat sekswerkers uit Latijns-Amerika, denk dan bijvoorbeeld aan landen Colombia, Brazilië en Mexico, zich meestal in een kwetsbare en afhankelijke positie bevinden en bijvoorbeeld ook vaak de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn.

'Transgenders vermoord om hun identiteit'

Uit zogenoemde prostitutiecontroles door het OM, politie, Koninklijke Marechaussee, een gemeente en hulpverleners blijkt in heel Nederland de laatste jaren een toename van vrouwen en transgenders uit Latijns-Amerika. Naar schatting verblijven ongeveer 700 Latijns-Amerikaanse transgender-prostituees in Nederland.

Deze schatting is gebaseerd op het aantal advertenties van deze groep op twee van de grootste sekssites. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger. Veel transgenders uit Latijns-Amerika komen volgens het OM naar Europa in de hoop op een beter leven.

In hun geboorteland staan zij voor de keuze van kapster of prostituee, als ze al niet vermoord worden vanwege hun identiteit. Ook uit informatie van Europol komen steeds meer gevallen van mensenhandel met verdachten en slachtoffers vanuit Latijns-Amerika in Europa naar voren.

Er zou sprake zijn van een carrousel van Latijns-Amerikaanse transgender prostituees die telkens voor een korte periode vanuit woningen verspreid over het land en door Europa werken.