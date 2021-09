Horinees (24) in elkaar geschopt op de Vale Hen: "Telefoon en bril stuk"

In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Vale Hen een 24-jarige man mishandeld. Vroeg in de ochtend wordt hij door een groep jongeren belaagd en geschopt. Zijn bril en telefoon raken beschadigd. "Gelukkig ben ik er nog redelijk goed vanaf gekomen wat verwondingen betreft."

De Horinees, die anoniem zijn verhaal wil doen, is nog steeds perplex van wat er gebeurd is. Hij was die avond uit geweest bij het Poolcentrum op de Dubbele Buurt waar hij vrijwel wekelijks komt. "Ik was met wat vrienden, er was ook een groep jongens. Die waren zichtbaar al opgefokt die avond."

Nadat het poolcentrum om middernacht sloot en hij een vriendin naar huis bracht, gaat het fout. Als hij via dezelfde weg terug gaat, komt de groep met jongeren op hem af, vertelt hij. "Ik had al een drankje op, en toen ik weg wilde rennen struikelde ik. Niet veel later stond er zo'n zeven man op mij in te schoppen. Ik probeerde mijn hoofd met mijn armen te bedekken, dus ik heb ook geen gezichten kunnen zien."

De man probeert op te staan, maar komt opnieuw ten val. Weer wordt er op hem ingeschopt. "Een vriendin die er op dat moment ook bij was sprong ertussen. Echt heel stoer dat ze dat deed, maar het hielp niet." Dan stopt er een voorbijganger en is ook de politie op locatie. "Toen vluchtten die gasten ineens alle kanten uit."

Oproep

Waarom de groep het op hem gemunt had, is voor hem een raadsel. Bij de vechtpartij raakte zijn telefoon beschadigd en raakte hij zijn bril kwijt. "Ik heb last van mij knie, maar ik denk niet dat ik iets gebroken heb. Vandaag ben ik nog door een kroegeigenaar gebeld die mijn bril gevonden heeft, die kan ik ophalen."

De Horinees plaatste een oproep op social media om getuigen te vinden. De politie laat weten dat er aangifte is gedaan en zegt de mishandeling te onderzoeken.