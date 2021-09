Groep jongens bedreigd en geslagen bij Nassaupark in Bovenkarspel

In het Nassaupark in Bovenkarspel zijn gisteravond twee groepen jongens met elkaar op de vuist gegaan, nadat de ene groep bedreigd werd bij de fietsbrug over de Provinciale weg N307. Een van de jongens moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis, de politie is op zoek naar getuigen.

Bij de vechtpartij liep een van de jongens die eerder werd aangesproken licht letsel op. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. De andere slachtoffers hebben hulp aangeboden gekregen en er is aangifte gedaan. De politie zoekt naar getuigen van de bedreiging en vechtpartij.

De groep die werd aangesproken vluchtte over de fietsbrug richting het Nassaupark, achterna gezeten door de andere groep jongens. Daar werden zij ingehaald, waarna er gevochten werd. Er is geslagen, geschopt en gedreigd met een mes. Een van de jongens dreigde met een vuurwapen, maar liet deze niet zien.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]