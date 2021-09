Verwarde man dreigt woning op te blazen in Krommenie, twaalf huizen ontruimd

Aan de Landzichtlaan in Krommenie zijn vanmiddag twaalf woningen ontruimd, omdat een verwarde man zijn woning dreigde op te blazen. De man is door hulpverleners uit de woning gehaald.

"De brandweer en de politie zijn aanwezig in de straat en de plek is groot afgezet", vertelt NH-verslaggever Thyra de Groot. "De bewoners staan buiten op straat te wachten wanneer ze weer in hun huis mogen."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de persoon meegenomen is naar het politiebureau en daar verdere hulp krijgt.

De brandweer laat weten dat er geen gas is vrijgekomen. Rond 16:00 uur mochten de bewoners weer terug naar hun woning.