Plofkraak schrikt buurt in Amsterdam-Noord op: "Ik dacht dat het een torpedo was"

Een aantal bewoners van de Sperwerlaan in Amsterdam-Noord zaten vannacht rechtop in hun bed na een plofkraak. Volgens getuigen waren er drie explosies te horen en de ravage die erop volgde was enorm. "Het waren echt beukers ja. Ik hoopte dat de voordeur er niet uit zou liggen, maar dat is bij de buren wel het geval."

In de hele straat liggen 's ochtends nog allerlei brokstukken. De huizen aan de overkant hebben geen ramen meer over en ook de dakpannen zijn weggeblazen. Een buurtbewoner, die boven de geldautomaat woont, heeft het gevoel dat hij goed weg is gekomen. "De buurjongen kwam na de eerste knal naar beneden en die is weer omhoog geblazen bij de tweede knal zei hij tegen mij. Het was een goeie keuze om even binnen te blijven." De buurjongen was nog te aangedaan om zijn verhaal te doen, maar gewond was hij niet.

De politie heeft de hele ochtend onderzoek gedaan. Rond 4:00 uur sloegen de plofkrakers toe. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Buurtbewoners zijn geschrokken, maar ook boos over het incident. "We proberen alle dingen om de buurt een leuk aanzicht te geven", vertelt buurtbewoner Joyce van Elderen. "Het parkje wordt opgeknapt, er worden leuke dingen gedaan en dan krijg je dit weer tussendoor. Er wordt wel gezegd 'Noord gestoord'. Ja, dat kan best zijn, maar het moet een keer ophouden." Particuliere automaat Volgens de politie gaat het om een particuliere geldautomaat. Om plofkraken tegen te gaan zijn de officiële gele Geldmaat automaten tussen 23:00 uur en 7:00 uur buiten werking. Voor particuliere automaten zijn deze veiligheidsmaatregelen niet van toepassing. Het is niet duidelijk of er vannacht een geldbedrag is buitgemaakt bij de kraak. Wel lagen er volgens getuigen bankbiljetten op straat.