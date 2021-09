Groot diner voor zorgmedewerkers: 'Iedereen wil meedoen'

Er zijn maanden aan voorbereiding vanaf gegaan, maar volgende week is het eindelijk zo ver: een speciaal diner in Purmerend voor honderden zorgmedewerkers. Mede-organisator Jeroen Riemeijer is dolenthousiast: "Niets is te gek."

Honderdvijftig zorgmedewerkers uit het ziekenhuis, verzorgingstehuizen en ambulancepersoneel krijgen volgende week woensdag een groot diner aangeboden. "Het is op onze manier een dank je wel aan de mensen die hard hebben gewerkt", vertelt Jeroen Riemeijer van Stichting Vrienden voor Purmerend. Een week later wordt nog eens hetzelfde aantal medewerkers in het zonnetje gezet.

De stichting krijgt veel enthousiaste reacties op het idee. De organisatie zet zich vaker voor de regio in: "We doen normaal alles voor ouderen, maar nu zijn we even van de doelgroep afgeweken."

Groots aangepakt

Tijdens het diner treed een band op en spreekt een bekende Nederlander de zorgmedewerkers toe. Jeroen: "Er zijn nog veel verrassingen."

Er werken 72 sponsoren aan het evenement mee: "De één levert groente aan, dan andere aardappels. Het zijn allemaal lokale ondernemers uit de Purmerend en de Beemster. Niemand heeft nee gezegd."