Deze boerderij kan straks 500 monden voeden met zelfverbouwd voedsel

Wietske Lute en Zaza Versteeg zijn herenboeren. Dat klinkt als iets uit het verleden, maar het concept draagt inmiddels een 'modern jasje'. Een herenboerderij is meer dan alleen een moestuintje in je achtertuin: het voorziet honderden mensen van voedsel en wordt gerund door evenzoveel enthousiastelingen.

Bob van der Ploeg, Wietske Lute en Wolter van der Vlist. - Privéfoto

Duurzame manieren van voedsel produceren en dat samen met een soort 'community'. Volgens Zaza Versteeg van Herenboerderij Bergen is het totaal wat anders dan gewoon je boodschappen doen bij de supermarkt: "Want je bent mede-eigenaar van het bedrijf. Je bent zowel de consument, de producent, als de ondernemer, omdat je het met zijn allen samen doet", vertelt zij aan NH Radio. Op de boerderij zorgt men samen voor de exploitatie in ruil voor een wekelijkse oogst. "Een herenboerderij is gemiddeld twintig hectare, dat zijn zo'n veertig voetbalvelden. Dat is dus heel anders dan een moestuin: dit is veel groter." Zaad is geplant "Wij zijn net vier weken geleden begonnen en het gaat eigenlijk al heel erg goed. Er melden zich al heel veel mensen aan die geïnteresseerd zijn", vertelt Wietske Lute van Herenboerderij Castricum. "Het heeft al 86 reacties opgeleverd." Uiteindelijk heeft de herenboerderij in Castricum tweehonderd kandidaten nodig om de boerderij van de grond te krijgen. "Ik wil dit graag omdat ik meteen enthousiast werd, toen een vriend van mij hierover begon. Het onbeschreven blad, dat spreekt mij ontzettend aan. Iets van de grond tillen, iets in beweging te zetten, daarvan krijg ik energie", vertelt zij enthousiast.

Per huishouden betaal je om bij de herenboerderij in te stappen eenmalig 2.000 euro. "Van dat geld wordt eigenlijk de hele boerderij ingericht, denk aan het hekwerk wat neergezet moet worden, vee dat gekocht moet worden, irrigatie, drainage, gereedschap", vertelt Versteeg. Kringloop Vervolgens betaal je 'per mond' een contributie en met dat geld wordt de boerderij gedraaid en kan er voer en zaaigoed worden gekocht. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de herenboerderij de vorm van een kringloop aanneemt. "Dat je ook het diervoer op de boerderij zelf gaat maken en dat je een gesloten cirkel gaat creëren." In Bergen zijn ze al zover dat ze straks 500 monden kunnen gaan voeden van de opbrengst van de boerderij, vertelt Versteeg.

Volgens haar is het belangrijk dat er een realistisch beeld bestaat rondom zelf voorzien in voedsel. Zo ligt het er natuurlijk wel aan welke seizoensgroentes er op dat moment groeien. "Mango's of avocado's eten in de winter, die groeien dan niet: je eet echt wat het land je op dat moment geeft."

Je eigen 'skills' bepalen of je volledig zelfvoorzienend kan zijn en ook andere vruchten of groentes kan eten buiten de seizoenen om. "Het hangt er een beetje vanaf hoe goed je kunt invriezen, drogen, wekken, of je echt honderd procent van de boerderij kunt eten", zegt Versteeg. "Je kunt uitgaan van ongeveer 60 procent van je fruit, eieren, vlees en groenten die je van de boerderij zelf kunt halen." 'Niet alleen voor jezelf' Wat Versteeg betreft is deze onderneming er voor de lange termijn: "Je doet het niet alleen voor jezelf. Het idee is dat je het echt voor de komende zeven generaties opbouwt. Je wil niet alleen iets komen halen, maar ook zeker iets komen brengen", besluit zij. Positief maar realistisch zal Wietske Lute zich focussen op de volgende stappen in het proces. "Wij hebben nog 20 hectare nodig. Ik hoop dat die zoektocht niet al te lang gaat duren, want er staan mensen te wachten om met de boerderij te starten." Bekijk hieronder de video met Wietske Lute en Zaza Versteeg tijdens de uitzending van Lunchroom Podcast.

