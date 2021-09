Enkhuizen herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog met struikelstenen

Voor het plaatsen van de stenen werd een dienst gehouden in de Westerkerk waar enkele sprekers een toespraak hielden. Daarna vertrok een groep naar de Westerstraat, waar een sobere onthulling was in het bijzijn van de Enkhuizer burgemeester Van Zuijlen. Daar werden de eerste vijf struikelstenen geplaatst. Later volgen er meer op andere plaatsen in de stad.

Enkhuizen kent vele Joodse slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog niet overleefd hebben. Op de struikelstenen, die werden geplaatst in de Westerstraat, staan de namen van de slachtoffers, de geboortedatum, of zij naar een kamp gedeporteerd zijn en de datum van overlijden.

