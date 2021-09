Justitie denkt aan mogelijk beroep aan tegen vrijlating Mallorca-verdachte Lukas O.

Justitie verrast

De vrijlating van Lukas O. heeft justitie verrast. Het zegt er ook 'niet blij mee' te zijn, aldus een woordvoerder. Justitie ziet de jonge Hilversummer wel degelijk nog als één van de hoofdverdachten in de zaak. "We zijn het er daarom niet mee eens dat het voorarrest van deze verdachte niet is verlengd. Het gaat om een forse verdenking, waarvoor volgens ons ondertussen redelijk wat belastend bewijs ligt", aldus Openbaar Ministerie-woordvoerder Mary Hallebeek.

Justitie denkt er dan ook aan om in appèl te gaan tegen de beslissing van de raadkamer. Kort gezegd: het denkt erover dat het bezwaar aan gaat tekenen om O. alsnog langer in voorarrest te plaatsen. "Dat zijn we nu aan het overwegen. De officier van justitie heeft daarover contact met onze andere officier van justitie. We hopen daar deze week meer duidelijkheid over te hebben en een beslissing te nemen."

Onderzoek gaat verder

Toch hangt het lot van Lukas O. volgens justitie niet alleen af van de beslissing van de raadkamer over zijn voorarrest. "Wij verdenken hem nog steeds en het onderzoek naar de hele zaak is nog in volle gang. Het zou goed kunnen - en dat geldt voor alle verdachten - dat er op basis van nieuw bewijsmateriaal verdenkingen worden toegevoegd. Het zou voor deze verdachte dan ook kunnen dat we straks meer bewijs tegen hem hebben voor onder meer de doodslag en de poging doodslag."

Er zitten momenteel nog vijf Hilversumse jongeren vast voor de zware mishandelingen op Mallorca van twee maanden geleden. Drie van deze vijf jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman en alle vijf de jongens worden verdacht van één of twee keer poging tot doodslag. Tegen deze jongens is er voorlopig wel voldoende bewijs om ze langer vast te houden. Twee andere jongens die afgelopen week werden opgepakt werden een paar dagen later ook weer vrijgelaten: justitie verdenkt hen alleen van openlijke geweldpleging.

Justitie sluit nog altijd niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Van de groep Gooise jongeren die eerder door de Spaanse politie al werden aangewezen als verdachten in de zaak, is er één tot nu toe nog niet opgepakt. Het onderzoek van justitie moet uitwijzen of dat alsnog gebeurt of dat het bij deze aanhoudingen blijft.