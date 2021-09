Alkmaarder (65) verdacht van jarenlang seksueel misbruik en mishandeling vijf kinderen

Een 65-jarige man uit Alkmaar wordt ervan verdacht jarenlang meerdere jonge kinderen te hebben misbruikt. Pas deze zomer kwam de zaak aan het licht. Dat bleek vanmiddag voor de rechtbank in Haarlem. Inhoudelijk kwam de zaak nog niet aan de orde en ook de verdachte was niet in de rechtszaal aanwezig. Toch bleek nu al dat het om een hele gevoelige zaak gaat met een groot aantal slachtoffers.

De zaak kwam pas dit jaar aan het rollen en half juni is de verdachte opgepakt. Vanwege de ernst en de gevoeligheid van de zaak voor de slachtoffers kregen ze van de officier van justitie een nummer en worden hun namen niet genoemd. Een van hen was vandaag wel aanwezig in de rechtszaal, net als de moeder.

De man zou hem en vier broers en een zus vanaf 2010 stelselmatig seksueel hebben misbruikt en daarnaast ook mishandeld. De jongsten waren vijf en zes jaar oud toen het misbruik begon, de oudste ook nog geen twaalf jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werden de kinderen langdurig seksueel misbruikt, tussen 2010 en 2016. Daarbij was ook sprake van verkrachting.

Daarnaast zou de verdachte K. de kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, ook mishandelen. Ze werden geslagen, geschopt, zonder eten opgesloten in hun kamer, in hun billen geknepen en onder een koude douche gezet of naakt op het balkon in de vrieskou achtergelaten.

Gevoelig voor de slachtoffers

De slachtoffers zijn inmiddels tieners en jongvolwassenen. De officier van justitie pleitte ervoor om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Volgens haar heeft de advocaat van de slachtoffers daarom gevraagd en is de zaak zeer gevoelig voor de slachtoffers. De raadkamer van de rechtbank neemt hierover later een beslissing. In december is er weer een volgende zitting en wordt hierover meer duidelijk.

De advocaat van de verdachte verzocht de rechtbank om K. op vrije voeten te stellen vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens haar leidt het opheffen van de voorlopige hechtenis niet tot maatschappelijke onrust, maar het OM vreest voor herhaling als hij vrijkomt gezien het langdurige misbruik van een groot aantal slachtoffers. Ook moet de Alkmaarder nog worden onderzocht door een psychiater. De rechtbank neemt hierover later een beslissing.