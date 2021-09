Snelweg A4 weer vrij na ongeval

Vanwege een ongeval stond het vanmorgen muurvast op de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer. Drie van de vijf rijstroken waren afgesloten. De weg is inmiddels weer vrij.

Het verkeer dat in de richting van Amsterdam reed, werd omgeleid via de A5. Mensen die in de file stonden liepen zeker een halfuur vertraging op.