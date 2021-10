Gemeenten nemen maatregelen rondom lachgas, roep om landelijk ingrijpen blijft groot

Het gebruik van lachgas is voor veel Noord-Hollandse gemeenten al jaren een doorn in het oog. Naast een negatief effect op de volksgezondheid, leidt het regelmatig tot overlast. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil lachgas onder de Opiumwet plaatsen, waarmee recreatief gebruik wordt verboden, maar het bleef tot nu toe steken op de financiering rondom handhaving.

Een groot aantal gemeenten heeft daarom, vooruitlopend op een landelijk verbod, een plaatselijk lachgas verbod ingesteld. Onder meer in Haarlem, Uithoorn, Waterland, Amstelveen en Aalsmeer geldt een verbod op het gebruiken en/of voorhanden hebben van lachgas op openbare plaatsen in de gemeente. In de gemeente Blaricum en Laren is er ook al ingegrepen: daar wijzen ze vooral op het belang van het beschermen van de jeugd.

Strenger optreden

Eerder liet de gemeente Alkmaar al aan NH Nieuws weten dat de inwoners het gebruik van lachgas door groepen jongeren als bedreigend en onveilig ervaren. Ook daar kwamen ze recent met een lachgasverbod. De gemeente Hoorn kwam een paar weken geleden met het bericht strenger te gaan optreden tegen lachgasgebruik.

Daarnaast zet Hoorn actief in op preventie. Samen met Brijder, een specialist in verslavingszorg, en verschillende jongerenorganisaties proberen zij het bewustzijn bij jongeren rondom lachgasgebruik te vergroten.

Specifieke gebieden

Onder meer in de gemeente Gooise Meren zijn door de burgemeester en het college specifieke gebieden aangewezen op openbare plaatsen en voor publiek openstaande gebouwen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden of te verkrijgen.

Verschillende gemeenten kiezen ook voor aanpak op bepaalde momenten. Zo waren in Edam-Volendam tijdens de kermis van 2019 specifieke maatregelen op basis van de noodverordening. In Amsterdam geldt naast een verkoopverbod op straat, een verbod op het gebruik van lachgas in de horeca en bij evenementen. Ook kan er worden opgetreden tegen lachgasgebruik in de openbare ruimte als het overlast veroorzaakt. De regels worden mogelijk later dit jaar verder aangescherpt.