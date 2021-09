AZ en Jansen onder de rode streep: "Geen crisis, maar het moet wel beter"

"Er is nog geen sprake van een crisis, maar het moet wel stukken beter", zegt Jansen na afloop van het duel in Almelo. "We spelen aardig tot goed, alleen elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Vandaag was het een rode kaart, terwijl we de wedstrijd domineren. Dat soort dingen moeten we eruit halen en we moeten meer doelpunten maken."