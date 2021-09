Twee mensen gearresteerd na vondst drugslab in Alkmaar

Twee mensen zijn zojuist aangehouden op bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar, nadat er een drugslab werd gevonden. Iemand rook een chemische lucht en belde de politie.

Het bedrijfspand zit aan de Hazenkoog. Er zijn geen andere panden ontruimd en volgens de brandweer is de omgeving veilig.

Op de gevel van het pand staat geen bedrijfsnaamvermeld, maar het meerendeel van de bedrijven doen iets met auto's.

Over de identiteit van de twee personen die zijn aangehouden, kan de politie nog niets zeggen. Maar getuigen melden dat het gaat om mannen.

Op dit moment is de politie aanwezig om onderzoek te doen.

Een speciale drugs-onderzoekseenheid is nog onderweg. Het is nog niet duidelijk om welke drugsproductie het gaat. Vanwege de op ammoniak lijkende die geroken is, gaat het vermoedelijk om chemische drugs.

Later meer.