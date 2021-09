Amsterdam NL V Onthulling Holocaust Namenmonument raakt nabestaanden: "Je kunt je moeder weer aanraken"

De opening van het Nationaal Holocaust Namenmonument was voor vele aanwezigen een emotionele ervaring. De ruim 102.000 mensen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog hebben nu aan de Weesperstraat in Amsterdam een fysieke gedenkplaats en dat is voor familieleden en bekenden een overweldigend moment.

De 85-jarige Max Arpels Lezer verloor zijn moeder en grootouders in de oorlog. Lang keek hij uit naar het moment om haar steen in het echt te zien. "Als je thuiszit en je denkt terug aan het verleden en aan je moeder dan kan je dat met droge ogen doen, maar nu heb ik gigantisch staan huilen hier", vertelt hij bij het monument. "Je kunt haar hier aanraken en dat is zo'n groot verschil. Als je je moeder kunt aanraken, alhoewel, ze leeft niet, je kan haar niet ruiken en voelen. Maar toch is ze nu dichterbij." Het namenmonument werd onthuld door Koning Willem-Alexander. Er waren toespraken van onder andere burgemeester Femke Halsema, demissionair premier Mark Rutte en de architect van het monument Daniel Libeskind.

Quote "Nadat iedereen in het monument is geweest ontstond er een soort explosie van emotie bij de mensen" Jacques Grishaver, initiatiefnemer Namenmonument

Ook initiatiefnemer en voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, nam het woord. Hij gaf aan gelukkig te zijn met de komst, maar ook droevig. Het idee werd 15 jaar geleden geboren en de weg naar vandaag was lang. Zo lang dat er volgens hem vele overlevenden en nabestaanden het monument nooit hebben kunnen zien. Toch gaven de aanwezigen die er wel waren bij hem aan dankbaar te zijn. "Nadat iedereen in het monument is geweest ontstond er een soort explosie van emotie bij de mensen", aldus de bedenker. "Iedereen is blij, tussen haakjes, want ze hebben gevonden wat ze zochten."

Fysieke gedenkplek Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben de slachtoffers, van zowel Joodse- als Sinti- en Roma-afkomst een fysieke gedenkplek. Voor bijna alle slachtoffers geldt namelijk dat ze geen graf hebben. De 94-jarige Ellen Stoppelman-Frankenhuis komt uit Den Haag en was op zoek naar de stenen van haar naasten. "Bijvoorbeeld mijn schoonouders, die ik niet gekend heb", beschrijft ze haar zoektocht. "Mijn man was ook in een concentratiekamp, maar hij is gelukkig teruggekomen. Zijn broer ligt hier wel. Net als mijn ouders, die liggen aan de andere kant." AT5 maakte eerder een uitgebreide reportage over het Namenmonument met onder anderen initiatiefnemer Jacques Grishaver en nabestaande Max Arpels Lezer.