Naardense zeilster Odile van Aanholt pakt Europese titel in 49erFX

Odile van Aanholt heeft samen met haar zeilpartner Elise de Ruijter het goud gepakt op het EK in Thessaloniki. De 23-jarige Naardense en De Ruijter hielden in de laatste race de concurrentie achter zich en verzekerden zich zodoende van het goud.

Van Aanholt en De Ruijter vormen normaal gesproken geen zeilduo. Van Aanholt zeilt haar wedstrijden normaliter met Emma Siewers. Vanwege een blessure is zij dit EK met De Ruijter een duo.

Dat werd al snel een succes voor de twee jongelingen. De eerste race verliep moeizaam, waardoor zij uiteindelijk negentiende werden. Daarna regen de twee goede wedstrijden aaneen. Met een tweede plek in de medailrace hielden zij de Kroaten achter zich.

"We zijn superblij", zegt Van Aanholt na afloop van hun race. "We lagen er echt niet elke race goed voor, maar we zijn rustig gebleven. En uiteindelijk hebben we met meer dan dertig punten voorsprong de titel gepakt."