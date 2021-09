Statenlid Van Geffen uit VVD-fractie gezet na conflict met gedeputeerde Loggen

Statenlid Grethe van Geffen is niet langer onderdeel van de VVD-fractie in de Provinciale Staten. Dit maakte de VVD-fractie gisteren bekend na een ingelaste fractievergadering over de situatie rondom Van Geffen. De oorzaak is volgens Van Geffen een conflict met gedeputeerde Cees Loggen.

Van Geffen zou zich niet aan de afspraken houden die binnen de fractie gelden. "Afspraken over het naleven van afspraken en regels waren lastig dan wel onmogelijk met haar te maken. Dat leidde regelmatig tot wrijving (zonder glans) tijdens fractievergaderingen", aldus de VVD. "Kritiek wuifde ze weg als intimidaties of dat ze zou worden tegengewerkt zonder enige vorm van onderbouwing."

In een verklaring laat de VVD Noord-Holland weten dat er gisteren een fractievergadering werd gehouden, omdat er 'onhoudbare situatie' was ontstaan met Statenlid Van Geffen. Al langer was er volgens de VVD wrijving tussen het Statenlid en de fractie.

"Niet iedereen is in gelijke mate blij met of geïnteresseerd in die vraagtekens en discussie"

Van Geffen schrijft in een uitgebreide reactie dat ze altijd loyaal is gebleven aan de standpunten van de VVD, maar dat ze wel kritisch was op bepaalde besluiten. "Niet iedereen is in gelijke mate blij met of geïnteresseerd in die vraagtekens en discussie. Mij is meerdere keren te verstaan gegeven dat ik nog eens moest nadenken of ik wel geschikt ben als politicus", schrijft ze.

Conflict met gedeputeerde Loggen

In haar verklaring schrijft Van Geffen over een conflict met gedeputeerde Cees Loggen over het provinciale Masterplan Wonen waar Van Geffen 'kritische vraagtekens' bij zette. Tussen de twee werd een 'uitpraatgesprek' gepland om het conflict op te lossen.

Volgens Van Geffen heeft gedeputeerde Loggen dit gesprek afgezegd. "Toen ik op 13 september aangaf dat ik vanwege het belang van de kwestie de afspraak dan toch wilde laten doorgaan en dat ik mij daarbij wilde laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon, zegde hij de hele afspraak af en appte de zaak voor te leggen aan fractie en bestuur", schrijft ze.