Cees Bol zet zichzelf met sterke eindsprint op podium in Ronde van Slowakije

Cees Bol heeft in de laatste etappe van de Ronde van Slowakije een dubbelslag geslagen. De renner van Team DSM eindigde in de sprint als derde en klom daardoor een plek op de ranglijst. De 26-jarige Zaankanter sluit de meerdaagse koers daarmee als derde af.

Bol leek na zijn val in de tweede etappe weinig aanspraak meer op het podium te maken. In de laatste bocht van de tweede rit viel hij. De Zaandammer herpakte zich in de slotetappe over 159,2 kilometer van Trenčianske Teplice naar Trnava.

Itamar Einhorn en Peter Sagan moest Bol in de sprint voor zich dulden, maar dankzij een derde plek in de slotrit, werd eindigde hij als derde in het algemeen klassement. Peter Sagan, die in Slowakije een thuisrace reed, ging er met de eindzege vandoor. In het algemeen klassement moest Bol zeventien seconden toegeven op de uiteindeijke winnaar.