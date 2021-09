Swim to Fight Cancer in monumentaal zwembad: "Dankbaar dat ik mij sterk genoeg voel"

Deelnemers van Swim to Fight Cancer hebben dit jaar baantjes gezwommen in openluchtzwembad de Houtvaart in Haarlem. Normaal vindt het sportevenement plaats in de grachten van de stad, maar door de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet doorgaan .

Op drie verschillende tijdsloten werd er vanmiddag gezwommen voor het goede doel. Zwemmer Rosa Kelly heeft het geld, dat is ingezameld voor kankeronderzoek, samen met de organisatie overhandigd aan Stichting Fight cancer.

Zelf is Rosa jaren geleden genezen van botkanker. Samen met haar behandelend arts Jacqueline Tromp zwom ze vandaag mee. “Het is fijn dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen”, zegt ze als zij na 23 baantjes het water uitkomt. "Ik ben dankbaar dat ik er nog ben en mij sterk genoeg voel om hier vandaag te zwemmen."

Positief en veerkrachtig

Internist-oncoloog Jacqueline Tromp doet onderzoek naar kanker. "Ik waardeer het ontzettend dat er zo’n mooi bedrag is opgehaald", zegt ze. "En het is speciaal om dit samen met Rosa te doen. Zij is voor mij het voorbeeld van iemand die positief en veerkrachtig is."

Samen delen ze een passie voor watersport en toen Jacqueline zich wilde opgeven voor de swim moest ze meteen aan Rosa denken. "Het is een eer dat ze mij gevraagd heeft", aldus Rosa. "We kennen elkaar al lang en Jacqueline heeft me fantastisch geholpen toen ze mijn arts was."

1.2 miljoen

In totaal is er 1.2 miljoen euro voor kankeronderzoek opgehaald, in Haarlem is dat 50.630 euro. Het geld wordt besteed aan twee onderzoeken naar de ziekte.