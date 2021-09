Broertjes heeft nog veel plannen voor laatste half jaar burgemeesterschap

Na meer dan tien jaar burgemeester van Hilversum te zijn geweest, gaat Pieter Broertjes in maart volgend jaar met pensioen. Wat wil hij nog doen en aanpakken in zijn laatste half jaar? "Ik heb een soort heimelijke ambitie om bepaalde verloederde panden in het centrum op te knappen. Zodat Hilversum op een paar plekken nog wat mooier en fraaier wordt", vertelt hij.

De burgemeester is sinds twee weken weer aan het werk, na een afwezigheid van ruim vier maanden door een hersenontsteking. Volgend jaar wordt hij 70 jaar en moet hij verplicht met burgemeesterspensioen. "Ik wil eigenlijk helemaal niet weg", maakt hij gelijk duidelijk.

"Ik vind het altijd moeilijk om afscheid te nemen. Ik doe wat ik doe graag, en dat blijf ik ook graag doen. Ik houd niet van veranderingen voor mezelf, daarom vond ik het ook zo stom dat het virus de regie van mijn leven overnam."

Aanpakken

Dus gaat hij nog een half jaar alles eruit halen wat erin zit. Broertjes zal zijn best doen om 'bepaalde verloederde panden in het centrum van Hilversum' op te knappen. Want zoals hij zelf zegt: 'erger ik mij hier al tien jaar aan'.

Daarnaast zal hij zich verder bezighouden met drugsoverlast in buurten en op scholen.

"Maar ook de uitweg uit de coronacrisis begeleiden. Hoe komen we er een beetje op een nette manier uit straks. Dat zijn belangrijke dingen die ik wil doen", vertelt hij.

Genieten

En wat zijn vrouw hem elke dag op het hart drukt: vergeet niet te genieten. "Want dat heb ik het laatste jaar te weinig gedaan. Toen had ik het zo druk met het Veiligheidsberaad en de pandemie. Ik zat echt in een tunnel en liep ik maar door", benadrukt Beentjes. "Nu ga ik af en toe stilstaan en om mij heen kijken. Het is zo'n prachtig ambacht en het is me zo goed bevallen", besluit hij.

Het uitgebreide interview met burgemeester Pieter Broertjes over zijn ziekte en zijn naderende vertrek is komende zondag om 17.40 uur te zien op NH Nieuws, maar nu al hieronder te bekijken: