24-jarige Haarlemmer raakt gewond tijdens schietpartij, twee verdachten aangehouden

Rond 05:30 uur heeft een schietpartij plaatsgevonden op de Texelhof in Haarlem. Een 24-jarige man uit Haarlem raakte gewond. In de buurt zijn 2 verdachten aangehouden (21 & 23 jaar). De zaak wordt verder onderzocht. Iets gezien of beelden? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.