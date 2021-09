Ajax-coach Ten Hag na 9-0 zege: "Het is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt"

Jurriën Timber werd verkozen tot de Man van de Wedstrijd. De centrale verdediger opende in de zestiende minuut het doelpuntenfestijn met een prachtige goal. Het is de tweede goal van Timber in de 37 wedstrijden die hij tot nu toe in de eerste van Ajax speelde.

Vorig seizoen speelde Timber twintig wedstrijden in de eredivisie en het seizoen daarvoor slechts één. Afgelopen woensdag speelde hij tegen Sporting Lissabon zijn eerste Champion-league wedstrijd in de basis nadat hij vorig seizoen slechts één minuut mocht mee spelen in het miljoenenbal. Dit seizoen is hij een vaste waarde in het elftal van Erik ten Hag en speelt hij afwisseld rechts in het centrum of als rechtsback.