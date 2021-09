Ajax zet monsterscore neer tegen Cambuur

Ajax heeft geen spaan heel gelaten van SC Cambuur. De Amsterdammers walsten met liefst 9-0 over de Friezen heen. De monsterscore betekent een evenaring van de grootste thuisoverwinning in de Johan Cruijff Arena.

David Neres en Dusan Tadic vieren een doelpunt - Pro Shots / Jasper Ruhe

Cambuur beet in de openingsfase behoorlijk van zich af. De Friezen meldden zich vrij nadrukkelijk voor het doel van Ajax-keeper Remko Pasveer, maar tot een echte scoringskans kwam de ploeg niet. Jurriën Timber zette Ajax daarentegen na zestien minuten spelen met een fraaie solo op voorsprong. De verdediger veroverde de bal op de middenlijn, stoomde op en was zelf het eindstation van de door hem opgezette aanval: 1-0. In de 19de minuut maakte Steven Berghuis zijn eerste competitiedoelpunt voor Ajax. Voor rust al op rozen Zodra Ajax ook maar even aanzette, resulteerde dat meteen in een aantal levensgrote kansen. In de 29ste minuut maakte Noussair Mazraoui dan ook de derde voor Ajax met het nodige geluk via Calvin Mac-Intosh. Een dapper, maar tikkeltje naïef Cambuur probeerde wel te voetballen in Amsterdam, maar gaf daardoor ruimtes weg. Voor rust zette David Neres nog de 4-0 op het scorebord met een fraaie volley uit een voorzet van Dusan Tadic. Tekst gaat verder onder de video.

David Neres bekroont zijn basisplaats met deze heerlijk goal uit een volley! Het zal niemand verbazen met wie hij het doelpunt viert..



Tadic heeft Ajax ondertussen op een 5-0 voorsprong gezet.



📺 ESPN

#️⃣ #ajacam pic.twitter.com/RayIoMDN3R — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2021

De wedstrijd was na rust een stuk minder aantrekkelijk dan voor rust. Het duurde dan ook even totdat er momenten van opleving in de Arena waren. In de 59ste minuut scoorde nieuweling Mohamed Daramy zijn eerste doelpunt in het Ajax-shirt: 5-0. De Deense buitenspeler stond pas enkele minuten binnen de lijnen. Een minuut later sloeg Cambuur-doelman Sonny Stevens de bal voor de voeten van Tadic, die daardoor de 6-0 eenvoudig kon maken. 'Tien, tien, tien' Het publiek scandeerde het 'tien, tien, tien' van de tribunes, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag ging op de cruisecontrol verder. In de 67ste minuut werkte Sebastien Haller een schot van Lisandro Martinez met een hakje binnen. Tien minuten later bracht Danilo de score op 8-0. De invaller tikte de bal met een fraai hakje achter het standbeen binnen uit een voorzet van Neres. Tekst gaat verder onder de foto.

Mohamed Daramy verschalkt Cambuur-doelman Sonny Stevens - Pro Shots / Jasper Ruhe

Cambuur leek inmiddels de strijdbijl begraven te hebben. Daardoor kon Daramy in de 84ste minuut door de verdediging snijden en Neres bedienen: 9-0. In de absolute slotfase, waarin Ajax nadrukkelijk op zoek ging naar de dubbele cijfers, raakte Ryan Gravenberch nog de paal namens Ajax. De 9-0 is een evenaring van de grootste thuiszege van Ajax in de Johan Cruijff Arena. In het seizoen 2000-2001 werd Sparta Rotterdam met dezelfde cijfers verslagen. Ajax komt door de overwinning minimaal voor een nachtje aan kop in de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu dertien punten uit vijf wedstrijden. PSV, dat als enige club nog zonder puntenverlies is, speelt morgenmiddag de topper tegen Feyenoord.