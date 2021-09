Man uit Alkmaars kanaal gered: "Omstanders doken er achteraan"

Een man is vanavond in de binnenstad van Alkmaar in het water langs de Kanaalkade beland en daar met hulp van omstanders uit gered.

Getuigen laten aan NH Nieuws weten hij en anderen de man in het water zagen en hem achterna zijn gedoken. "Ze hebben zijn hoofd boven water gehouden", aldus de politie. Vervolgens is het slachtoffer door politieagenten aan boord van een geleende boot gehesen en konden ze hem bij Overstad op de kant brengen.

De mensen die achter de man aan sprongen konden via een trap van de brandweer aan de kant van de binnenstad op de Kanaalkade komen.

Het is niet duidelijk hoe de man in het water is gevallen. Hij lijkt erop dat hij alleen was. Hij was volgens de politie wel aanspreekbaar en uiteindelijk door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis.

Er stonden hulpdiensten aan beide kanten van het kanaal en er landde voor de zekerheid ook nog een traumahelikopter in de buurt.