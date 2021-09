Hoe een voetbalclub en een 19e-eeuws katholiek leger met elkaar verbonden zijn

Dus het kon ook niet anders dat de voetbalkantine in Grootebroek dienstdeed als locatie voor de boekpresentatie. Schaepman kwam op het doordat ook familieleden van hem dienden in het leger. Een leger dat eind 19e eeuw vocht voor de Paus in de strijd tegen de Italiaanse nationalisten. Met bijna 3.000 Nederlandse, en ook veel West-Friese vrijwilligers.

Eén van hen was Pieter Janszoon Jong: een 25-jarige boerenzoon uit Lutjebroek. En dat liep niet goed af, want in de strijd om een Italiaans bergstadje sneuvelde hij. "Maar niet voordat hij veertien strijders de kop had gekloofd, met de kolf van zijn geweer", zo legt de schrijver uit.

Geëerd met een voetbalclub

In Nederland wordt Jong geëerd als een held. In Lutjebroek is een monument bij de Sint Nicolaaskerk en is een straat naar hem vernoemd. En 1931 werd ook een voetbalclub in zijn naam opgericht. "Eerst wilde ze die naar hem vernoemen, maar werd besloten om het naar zijn eenheid te noemen en werd het de Zouaven", aldus schrijf Kees Schaepman.

"Bedacht door volgens mij Pastoor Gielen. Een mooie naam. En lang niet iedereen bij de club weet deze achtergrond", vult Zouaven-voorzitter Cees Deen aan. Schaepman is blij dat hij zijn boek mag presenteren in de voetbalkantine. En ook voor Deen, die het eerste exemplaar in ontvangst neemt, is het een bijzonder moment.

Zouaven niet zo gewelddadig als toen

Wie het boek leest valt ook op dat de Zouaven uit de negentiende eeuw behoorlijk gewelddadig was. "Er werd geschreven dat tot hun enkels in het bloed liepen en hun vijanden tegen bomen spiesden. Maar ik denk niet dat ze nu nog tegenstanders de kop kloven", vertelt Schaepman met een glimlach.

En dat kan de Zouaven-voorzitter alleen maar beamen. "We zijn wel van bloed, zweet en tranen. Maar niet zo letterlijk meer. We leveren nog steeds strijd op het veld. Alleen wel wat sportiever dan dat het in het verleden is gegaan."