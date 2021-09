Indonesische acteurs ontdekken Hollandse hapjes op Zaanse schans: "Lekker, lekker"

Van de blokjes Hollandse kaas kunnen ze niet genoeg krijgen, de vier Indonesische acteurs die vandaag een middag op de Zaanse Schans waren. Ze zijn in Nederland om hun muziekvoorstelling 'Operasi Batavia, een broederstrijd' op te voeren. De première daarvan is volgend weekend in het Zaantheater.

Zaankanter Anis de Jong van DeltaDua is de regisseur van het muziektheaterstuk. Met "Operasi Batavia' wil hij de verschillende kanten van de strijd belichten. De Indonesiërs die vrijheid en zelfstandigheid bevochten op de Nederlandse kolonisator en de Molukkers, zoals zijn vader, die vochten aan de kant van de Nederlanders in het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Zij moesten vluchten uit hun land en werden noodgedwongen opgevangen in Nederland met altijd de droom om ooit terug te keren naar een zelfstandige republiek op de Molukken. "Voor Indonesiërs is het meer geschiedenis - iets van lang geleden - voor ons Molukkers is er veel meer pijn", zegt Anis op de Zaanse Schans.

Operasi Batavia’ heeft veel overeenkomsten met Anis' eigen familiegeschiedenis. Een van de hoofdpersonen van het stuk is de KNIL-veteraan Mozes. Hij gaat naar Nederland en krijgt een baan in een wapenfabriek. Ook de vader van Anis de Jong was een Molukse KNIL-veteraan en ook hij kreeg een baan in een fabriek in Vlissingen. Later vertrokken ze naar de Zaanstreek.

"Ik bracht mijn vader als kind vaak zijn lunch. Dan zag ik hem als voormalig korporaal tussen al die machines zitten en vroeg ik me af wat er door zijn hoofd ging. Daar hebben we nooit veel over gepraat. Door middel van theater probeer ik ook mijn vader een stem te geven."

‘Operasi Batavia – een broederstrijd’ van het Zaans-Molukse gezelschap DeltaDua gaat in première in het Zaantheater op 25 en 26 september.