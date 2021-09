Tallon Griekspoor wint tweede wedstrijd voor Nederland op Davis Cup

Tallon Griekspoor heeft zijn partij in het enkelspel op de Davis Cup gewonnen. De 25-jarige Nieuw-Venneper rekende in twee sets af met de Uruguayaan Martin Cuevas (6-4. 7-6).

Tallon Griekspoor - Pro Shots / SIPA USA

Op de Davis Cup speelde Griekspoor de tweede wedstrijd voor Nederland. Botic van de Zandschulp, de revelatie van de afgelopen editie van de US Open, won de eerste partij eenvoudig met 6-0, 6-3 van Francisco Llanes. Op het gravel in Montevideo nam Griekspoor, de nummer 133 van de wereld, het op tegen Cuevas. Tegen de nummer 515 van de wereld ging het in de eerste set voor de wind voor Griekspoor, want deze won hij met 6-4. De tweede set moest worden beslist via een tiebreak waarin de Noord-Hollander aan het langste eind trok. Tekst loopt door onder de video.

Ook Tallon Griekspoor wint zijn wedstrijd met: 6-4 en , waardoor Nederland aan de leiding gaat met een comfortabele 2-0 voorsprong 🙌#ZiggoSport #DavisCup pic.twitter.com/ld6ywTVmfP — Ziggo Sport (@ZiggoSport) September 18, 2021

In Montevideo strijden Uruguay en Nederland om een plek in de kwalificatieronde van de Davis Cup, een landentoernooi in het tennis. Bij plaatsing kwam het team een plek in de Davis Cup Finals afdwingen en bij een zege op Uruguay handhaaft Nederland zich in de Wereldgroep. Onlangs maakte NH Sport onderstaande reportage met Tallon Griekspoor en zijn coach Raemon Sluiter.

Tallon Griekspoor is tussen de bedrijven door even in Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst