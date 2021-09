Kleine corona-demonstratie bij landgoed waar politici regering proberen te vormen

De demonstranten hadden een spandoek opgehangen met de tekst als 'Stop Big Reset: maak van NL geen China' en droegen borden met teksten als 'het klopt niet' en 'discriminatie is strafbaar'. Daarmee verwijzen ze onder andere naar de verplichting om vanaf volgende week bij onder meer horecagelegenheden een coronatoegangsbewijs te tonen.

Een woordvoerder van de gemeente Hilversum laat weten dat het om een groep van circa vijftien personen ging die naar verluidt eerder op de dag in Amsterdam meeliep in een mars tegen de coronamaatregelen. "Die moeten hebben gedacht: we gaan nog even naar Hilversum", aldus de woordvoerder.