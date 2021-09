Koninklijke HFC en Jong FC Volendam boeken ruime overwinningen

Koninklijke HFC en Jong FC Volendam hebben hun wedstrijden in de tweede divisie overtuigend gewonnen. De Haarlemmers legden na rust IJsselmeervogels over de knie (4-1) en de beloftenploeg van Volendam had geen enkel probleem met ASWH: 0-3.

Sietse Brandsma scoorde in de 67ste minuut de gelijkmaker, waarna Jesse Wielinga van IJsselmeervogels rood kreeg. Pas daarna ging het lopen bij de ploeg van trainer Gertjan Tamerus. Via Mehmet Yüksel, Jim Hulleman en opnieuw Brandsma ging HFC met ruime cijfers langs IJsselmeervogels.

Op Sportpark Spanjaardslaan keek HFC lang tegen een acherstand aan. Khalid Tadmine opende de score voor IJsselmeervogels in de 26ste minuut en stonden lange tijd voor in Haarlem.

ASWH - Jong FC Volendam

Jong FC Volendam trad in Hendrik-Ido Ambacht aan met een aantal spelers die ook in het eerste actief zijn. Mike Eerdhuijzen, Joey Antonioli en Jim Beers stonden bij de beloftenploeg in de basis. Laatstegenoemde schoot de ploeg van trainer Johan Plat na een klein kwartier spelen op voorsprong. Antonioli, de middenvelder die eind vorig seizoen zijn debuut in het eerste maakte, tekende voor de 0-2 na 66 minuten spelen. Het slotakkoord was voor Younes Taha El Idrissi die voor de 0-3 tekende.

Koninklijke HFC bezet na de overwinning de vijfde plek op de ranglijst met negen punten uit vijf wedstrijd. De Haarlemmers worden gevolgd door Jong FC Volendam dat een punt minder bij elkaar wist te spelen

AFC neemt het morgenmidden (aftrap 14.30 uur) op tegen TEC.

Uitslagen tweede divisie:

Noordwijk - De Treffers 1-0

Excelsior Maassluis - Quick Boys 2-1

Spakenburg - GVVV 2-0

Katwijk - Scheveningen 3-1

Jong Sparta - Kozakken Boys 3-1

HHC Hardenberg - Rijnsburgse Boys 2-1