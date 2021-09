'De Kanibaal' nieuwe assistent-trainer van AZ: "Overgehaald voor Van Persie"

Khalid Boulahrouz is de komende twee jaar assistent-trainer bij AZ. De oud-profvoetballer en international van Oranje sluit aan als assistent- en specialistentrainer bij de A-selectie. Daar was de 39-jarige Boulahrouz al sinds de voorbereiding stagiair.

Boulahrouz begon als trainer van de Onder 18 en kon op die manier in de keuken kijken. Dat beviel hem zo goed dat hij is overgeheveld naar het eerste elftal. Daarnaast is hij, net als Ron Vlaar, bezig met de trainerscursus UEFA C.

"Het is bijzonder om als trainer te tekenen bij de club waar ik een groot gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht", zegt Boulahrouz op de website van AZ. "Dit is een nieuwe fase in mijn carrière. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit trainer wilde worden, maar Robin van Persie heeft mij overgehaald om het in ieder geval te proberen. Dat ben ik hier bij AZ gaan doen en dat is mij enorm goed bevallen. Ik heb er heel veel plezier in om mijn ervaringen te delen met de jongens op het veld."

"Ik ben assistent-trainer bij AZ 1, maar wel vanuit de gedachte dat ik mijn trainersdiploma's nog moet halen", vertelt de voormalige verdediger die met Oranje op vier eindtoernooien actief was. "Ik zit dus nog volop in de leer bij de hoofdcoach en de assistenten. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dit is een mooie mogelijkheid om veel ervaring op te doen."