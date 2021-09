Na 10 jaar leegstand eindelijk expositie in Scheringa museum, zonder Dirk Scheringa

Tien jaar lang stond het museum van Dirk Scheringa in Opmeer leeg. De zakenman had grootse plannen met het pand, maar toen zijn imperium instortte, barstte ook zijn droom van een kunstcollectie in het pand uiteen. Vandaag mochten nieuwsgierigen eindelijk een kijkje komen nemen naar de toekomstplannen van het gebouw en werd er ironisch genoeg een expositie gehouden door verschillende kunstenaars.

Bezoekers kijken hun ogen uit in het voormalige pand van Dirk Scheringa.

De zakenman had in de gloriedagen van zijn DSB-bankimperium voorgenomen om zijn kunstcollectie Magisch Realisme in het museum tentoon te stellen. Terwijl de bouw van het museum in volle gang was, stortte het imperium van Scheringa in. Met als gevolg dat er niet één schilderij kwam te hangen. Na tien jaar is het dan toch nog gelukt om een expositie te houden in het voormalig museum, alleen dan zonder de aanwezigheid van Dirk Scheringa.

Het pand werd in 2020 aangekocht door een vastgoedorganisatie die actief is op het gebied van ontwikkelingen en investeringen in commercieel onroerend goed. "We verwachten dat rond midden oktober de vergunning rond is", vertelt Dirk Simons, directeur van SVE Group. "Er zullen dan 24 koopappartementen, 56 huurappartementen en nog 40 nader in te vullen appartementen komen. Eind 2022 verwachten we de woningen te kunnen opleveren."

In totaal waren er zo'n veertig kunstenaars die hun werk tentoonstelden in het voormalige museum van de Dirk Scheringa. "Ik denk niet dat ik hier anders had gehangen met mijn werk", lacht kunstenares Gígja Reynisdóttir, die aan de glorietijden van de zakenman refereert. "Maar dat maakt het natuurlijk niet minder bijzonder. Het is een hartstikke mooie locatie en het is mooi om mee te maken."

Een bezoekster is erg onder de indruk van zowel het gigantische gebouw als het werk van de kunstenaars. "Het is toch wel bijzonder voor kunstenaars om te kunnen zeggen: Ik heb in het Scheringamuseum geëxposeerd." De bezoekster snapt wel dat er in het voormalige museum woningenkomen. "We hebben natuurlijk een schreeuwend woningtekort, dus ik vind dit een creatieve oplossing."

