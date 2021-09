Facebook-groep Nieuws uit West-Friesland bereikt 1.000 leden

Een mijlpaal voor de Facebook-groep Nieuws uit West-Friesland: de online gemeenschap telt sinds dit weekend 1.000 leden. Een eerste stap naar verdere groei. "De Facebook-groep is nooit af. Het is een online marktplein. Hoe meer leden, hoe beter", vertelt initiatiefnemer Stef Snakkers van de redactie Socials van NH Nieuws.

De Facebook-groep is in juni gestart met als doel om nieuwsberichten te delen voor de West-Friezen. Dit kunnen kleine en grote berichten zijn, ontroerend of schokkend nieuws. Zo deelde verslaggever Maarten Edelenbosch deze week nog zijn onderzoek over wat de afsluiting van de Melkmarkt in Enkhuizen heeft gekost. En plaatst Youtuber Gavin Mooij elke week zijn video's over de plaatsen van West-Friesland in de groep.

Leden van de groep hebben de mogelijkheid om zelf tips te delen, nieuwsverhalen te vertellen, of mee te discussiëren in de groep. "Ik hoop dat we zo veel mogelijk mensen bij de groep kunnen betrekken en participatie zo veel mogelijk als waarden kunnen uitdragen", aldus Snakkers.

